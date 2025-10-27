living cost indicators
ترمب: سأمدد جولتي الآسيوية إذا أراد زعيم كوريا الشمالية لقائي

27
OCTOBER
2025
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين بأنه «يود كثيرا» لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أثناء جولته الآسيوية.

 

ولم يستبعد الرئيس الأميركي في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى اليابان قادماً من ماليزيا، تمديد الجولة التي تشمل اليابان الاثنين والثلاثاء وكوريا الجنوبية الأربعاء والخميس، بعدما زار ماليزيا الأحد.

 

وقال ترمب: «سأمدد رحلتي لآسيا إذا رغب رئيس كوريا الشمالية في لقائي».

 

كما تحدث ترمب أيضا عن الحرب في أوكرانيا، واعتبر أن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين اختبار صاروخ كروز يعمل بالدفع النووي غير «مناسب».

 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترمب قوله للصحافيين: «على بوتين وضع حد للحرب في أوكرانيا. الحرب التي كان من المفترض أن تستغرق أسبوعا واحدا فقط تقترب الآن من عامها الرابع. هذا ما عليه القيام به بدلا من اختبار الصواريخ».

 

وأعلن بوتين الأحد أن بلاده أجرت تجربة نهائية ناجحة لصاروخ «بوريفيستنيك» الذي قال إن مداه «غير محدود».

 

وتعهّد ترمب وضع حد سريع لحرب أوكرانيا فور عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، لكن المحادثات بين موسكو وكييف تعطّلت رغم جهود الوساطة التي قام بها.في الأثناء، تتقدّم القوات الروسية ميدانيا في أوكرانيا بشكل بطيء ولكنه ثابت.

 

كما أعلن الرئيس الأميركي أنه سيزور الصين في وقت مبكر من العام المقبل.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
