living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحمض النووي يقود المحققين إلى اثنين من المشتبه بهم في سرقة متحف اللوفر

27
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الأحد، أنه تم توقيف مشتبهَين اثنين بعد أسبوع من السرقة الجريئة لمجوهرات من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية.

 

وقالت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن أحد المشتبهَين أوقف في مطار باريس شارل ديغول، بينما أوقف الآخر في منطقة باريس الكبرى، مشيرة إلى أن الاعتقالين وقعا مساء السبت.

 

وأوضحت النيابة أن المشتبهَين أودعا الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالسرقة ضمن عصابة منظمة، فيما لا يزال اثنان آخران من شركائهما المزعومين فارين.

 

ووفقاً لتقارير قناة «بي إف إم تي في»، فإن الرجلين في الثلاثين من العمر ومعروفان لدى الشرطة. بينما ذكرت إذاعة «فرانس إنفو» أن آثار الحمض النووي (دي إن إيه) التي عثر عليها في مسرح الجريمة قادت المحققين مباشرة إلى المشتبهين. وأفادت مجلة «باريس ماتش» بأن أحد الموقوفين، الذي اعتقل في المطار، كان يعتزم السفر إلى الجزائر.

 

وانتقدت المدعية العامة لور بيكو، قيام أطراف خارجية بنشر معلومات قبل الأوان، معتبرة أن ذلك أعاق سير التحقيق.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout