الحمض النووي يقود المحققين إلى اثنين من المشتبه بهم في سرقة متحف اللوفر

أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الأحد، أنه تم توقيف مشتبهَين اثنين بعد أسبوع من السرقة الجريئة لمجوهرات من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية.

وقالت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن أحد المشتبهَين أوقف في مطار باريس شارل ديغول، بينما أوقف الآخر في منطقة باريس الكبرى، مشيرة إلى أن الاعتقالين وقعا مساء السبت.

وأوضحت النيابة أن المشتبهَين أودعا الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالسرقة ضمن عصابة منظمة، فيما لا يزال اثنان آخران من شركائهما المزعومين فارين.

ووفقاً لتقارير قناة «بي إف إم تي في»، فإن الرجلين في الثلاثين من العمر ومعروفان لدى الشرطة. بينما ذكرت إذاعة «فرانس إنفو» أن آثار الحمض النووي (دي إن إيه) التي عثر عليها في مسرح الجريمة قادت المحققين مباشرة إلى المشتبهين. وأفادت مجلة «باريس ماتش» بأن أحد الموقوفين، الذي اعتقل في المطار، كان يعتزم السفر إلى الجزائر.

وانتقدت المدعية العامة لور بيكو، قيام أطراف خارجية بنشر معلومات قبل الأوان، معتبرة أن ذلك أعاق سير التحقيق.