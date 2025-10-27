مقتل شخص وإصابة 6 في إطلاق نار بجامعة لينكولن الأميركية

A + A -

وقع إطلاق نار خلال احتفالات في ساحة مكشوفة بجامعة لينكولن بولاية بنسلفانيا الأميركية، في وقت متأخر من ليل السبت؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بينما كان الطلاب يحتفلون بالخريجين في هذه الجامعة التاريخية التي تعدّ من أقدم الجامعات المخصصة للأميركيين من أصل أفريقي، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال كريستوفر دي بارينا ساروب، المدعي العام لمقاطعة تشيستر، في مؤتمر صحافي مقتضب اليوم، إن شخصاً كان يحمل سلاحاً نارياً احتُجز، مضيفاً أن التحقيق جارٍ لمعرفة ما إذا كان هناك أكثر من مطلق نار، إلا إن السلطات لا تعتقد أن هناك تهديداً مستمراً للحرم الجامعي.

وأضاف: «ليس لدينا كثير من الإجابات بشأن ما حدث بالضبط، لكن يمكنني أن أؤكد أننا نتعامل مع الحادث كأنه لم يكن محاولة لإحداث أضرار جماعية في الحرم الجامعي».

ووفقاً للسلطات، فقد وقع إطلاق النار في نحو الساعة الـ09:30 مساء خارج مبنى كبير يعرف باسم «المركز الثقافي الدولي»، حيث كانت الخيام والطاولات منصوبة لفعاليات اجتماعية وأجواء احتفالية بعد مباراة كرة قدم أقيمت في وقت سابق من ذلك اليوم.