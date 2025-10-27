إعصار من الفئة الرابعة يهدد هذا البلد بفيضانات كارثية!

A + A -

اشتدت قوة إعصار "ميليسا" ليتحول إلى إعصار كبير من الفئة الرابعة، مع احتمالية أن تشتد قوته ليتحول إلى عاصفة شديدة القوة من الفئة الخامسة، مساء امس الأحد، مصحوبا بأمطار غزيرة ومهددا بإحداث فيضانات كارثية في شمال منطقة الكاريبي، بما في ذلك هايتي وجامايكا، وفقا للمركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وأضاف المركز أنه من المرجح أن يصل إعصار "ميليسا" إلى الساحل الجنوبي لجامايكا، باعتباره إعصارا قويا مساء اليوم الاثنين أو صباح الثلاثاء، وحث سكان الجزيرة على التوجه فورا إلى الملاجئ.

وقال جيمي روم، نائب مدير المركز، اليوم الأحد، إن: "الظروف الجوية (في جامايكا) ستتدهور بسرعة اليوم. استعدوا لمواجهتها لعدة أيام". ويقع مركز إعصار ميليسا على بعد نحو 110 أميال (180 كيلومترا) جنوب - جنوب شرقي كينجستون في جامايكا، وحوالي 280 ميلا (445 كيلومترا) جنوب - جنوب غربي غوانتانامو في كوبا، صباح اليوم الأحد.

وأعلن مركز الأعاصير أن أقصى سرعة للرياح المستمرة بلغت 140 ميلا في الساعة (220 كيلومترا في الساعة) ويتحرك غربا بسرعة 3 أميال في الساعة (5 كيلومترات في الساعة). ووفقا لمركز الأعاصير، من المتوقع أن يتسبب إعصار ميليسا في هطول غزيرة يصل منسوبها إلى 30 بوصة (760 مليمترا) على جامايكا والجزء الجنوبي من جزيرة هيسبانيولا – بما في ذلك هايتي وجمهورية الدومينيكان.

وقد تشهد بعض المناطق هطول أمطار يصل منسوبها إلى 40 بوصة (1010 مليمترات).

وقالت حكومة جامايكا إنه سيتم إغلاق المطار الرئيسي في مونتيغو باي، مطار سانجستر الدولي، عند منتصف نهار اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، في حين قامت وكالة الطوارئ الوطنية في الجزيرة بتفعيل بروتوكول الطوارئ من المستوى الثالث تحسبا لإعصار ميليسا.

وتم إغلاق أكبر مطار في الجزيرة، مطار نورمان مانلي الدولي في العاصمة كينجستون، الساعة 9 مساء أمس السبت.