living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعصار من الفئة الرابعة يهدد هذا البلد بفيضانات كارثية!

27
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشتدت قوة إعصار "ميليسا" ليتحول إلى إعصار كبير من الفئة الرابعة، مع احتمالية أن تشتد قوته ليتحول إلى عاصفة شديدة القوة من الفئة الخامسة، مساء امس الأحد، مصحوبا بأمطار غزيرة ومهددا بإحداث فيضانات كارثية في شمال منطقة الكاريبي، بما في ذلك هايتي وجامايكا، وفقا للمركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وأضاف المركز أنه من المرجح أن يصل إعصار "ميليسا" إلى الساحل الجنوبي لجامايكا، باعتباره إعصارا قويا مساء اليوم الاثنين أو صباح الثلاثاء، وحث سكان الجزيرة على التوجه فورا إلى الملاجئ.

وقال جيمي روم، نائب مدير المركز، اليوم الأحد، إن: "الظروف الجوية (في جامايكا) ستتدهور بسرعة اليوم. استعدوا لمواجهتها لعدة أيام". ويقع مركز إعصار ميليسا على بعد نحو 110 أميال (180 كيلومترا) جنوب - جنوب شرقي كينجستون في جامايكا، وحوالي 280 ميلا (445 كيلومترا) جنوب - جنوب غربي غوانتانامو في كوبا، صباح اليوم الأحد.

وأعلن مركز الأعاصير أن أقصى سرعة للرياح المستمرة بلغت 140 ميلا في الساعة (220 كيلومترا في الساعة) ويتحرك غربا بسرعة 3 أميال في الساعة (5 كيلومترات في الساعة). ووفقا لمركز الأعاصير، من المتوقع أن يتسبب إعصار ميليسا في هطول غزيرة يصل منسوبها إلى 30 بوصة (760 مليمترا) على جامايكا والجزء الجنوبي من جزيرة هيسبانيولا بما في ذلك هايتي وجمهورية الدومينيكان.

وقد تشهد بعض المناطق هطول أمطار يصل منسوبها إلى 40 بوصة (1010 مليمترات).

وقالت حكومة جامايكا إنه سيتم إغلاق المطار الرئيسي في مونتيغو باي، مطار سانجستر الدولي، عند منتصف نهار اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، في حين قامت وكالة الطوارئ الوطنية في الجزيرة بتفعيل بروتوكول الطوارئ من المستوى الثالث تحسبا لإعصار ميليسا.

وتم إغلاق أكبر مطار في الجزيرة، مطار نورمان مانلي الدولي في العاصمة كينجستون، الساعة 9 مساء أمس السبت.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout