حادث مزدوج يهز البحرية الأميركية!

27
OCTOBER
2025
أعلنت البحرية الأميركية أن طائرتين تابعتين لها تحطمتا في بحر الصين الجنوبي في حادثين منفصلين، الأحد، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.

وقال بيان صادر عن الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ إن الحادث الأول يتعلق بمروحية من طراز "سي هوك" سقطت في مياه بحر الصين الجنوبي "أثناء قيامها بعمليات روتينية من حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز".

وذكر البيان أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال جميع أفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية.

وبعد نصف ساعة، وفقا للبحرية، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سوبر هورنيت" في بحر الصين الجنوبي "أثناء قيامها بعمليات روتينية" أيضا من السفينة "يو إس إس نيميتز".

وأضاف البيان أن الطيارين اللذين كانا على متنها قفزا منها وتم انتشالهما بسلام.

ولفتت البحرية الأميركية إلى أن "سبب الحادثين قيد التحقيق حاليا".

وتأتي هذه الحوادث في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنطقة في أول زيارة له إلى آسيا خلال ولايته الثانية، ومع استعداد وزير الدفاع بيت هيغسيث لبدء جولة آسيوية ايضا تشمل عدة بلدان.

وفي وقت سابق من هذا العام، سقطت طائرتان حربيتان أميركيتان من حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" أثناء قيامهما بمهمة في الشرق الأوسط.

 

 

