ترامب: سأعيد جدولة اجتماعي مع بوتين إذا كنت واثقا من التوصل إلى اتفاق

25
OCTOBER
2025
 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، أنه سيعيد جدولة اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا كان واثقا من التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي ردا على سؤال حول الظروف التي سيكون فيها مستعدا لإجراء لقاء مع بوتين: "يجب أن نعرف أننا ننوي عقد صفقة".

وأعرب خلال حديثه مع صحافيي البيت الأبيض على متن طائرته أثناء التزود بالوقود في الدوحة في طريقه إلى ماليزيا، عن خيبة أمله فيما يتعلق بمسار التسوية السلمية في أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن علاقاته "كانت دائما جيدة جدا مع فلاديمير بوتين".

هذا وأعلن  ترامب، فجر يوم الخميس، أنه ألغى لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الهنغارية بودابست.

وقال ترامب عن إلغاء لقائه مع بوتين خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو في البيت الأبيض: "تكوّن لدي انطباع بأننا لن نصل إلى الهدف المرجو.. لكننا سنلتقي في المستقبل".

وجاء إعلان ترامب رغم تأكيد وزير خارجية هنغاريا أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيعقد، مشيرا إلى أن السؤال الوحيد بشأن القمة الروسية الأمريكية هو متى؟", بحسب" روسيا اليوم "

ولاحقا، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لا يزال ممكنا، لكن يجب أن يسفر عن نتيجة إيجابية ملموسة.

