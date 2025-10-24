شابة تتعرّض لصعقٍ كهربائي واعتداء داخل مدينة ألعاب!

A + A -

تحولت تجربة ترفيهية في منطقة بيوغلو بتركيا، إلى كابوس حقيقي لفتاة كانت تبحث عن بعض المتعة مع أصدقائها داخل ما يُعرف بـ”بيتالرعب”.

فقد اختارت الشابة البالغة من العمر 24 عاماً، وتُدعى مليكة، دخول اللعبة برفقة ستة من أصدقائها، محددة مسبقًا أنها لا ترغب بأي تماس جسدي مع العاملين هناك وهو خيار متاح عادة لرواد هذا النوع من الألعاب.

لكن ما حدث داخل المكان كان صادمًا إذ أقدم أحد الموظفين على جذبها من شعرها وطرحها أرضاً، مستخدمًا ضدها جهاز صعق كهربائي، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية وأكده البلاغ الرسمي الذي تقدمت به.

وبعد تلقي الشكوى، ألقت الشرطة القبض على الشاب البالغ 18 عاماً، الذي برر تصرفه بأنه جزء من دوره في اللعبة. غير أن النيابة العامة قررت الإفراج عنه لاحقاً، في حين أُغلقت المنشأة بالشمع الأحمر، منعًا لتكرار حوادث مماثلة.