"إعلان واحد" أشعل غضب ترامب.. وقطع العلاقات التجارية مع كندا

24
OCTOBER
2025
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه سينهي فورا كل المحادثات التجارية مع كندا، متهما أوتاوا باستخدام أقوال للرئيس السابق رونالد ريغان بشكل محرّف في حملة إعلانية ضد الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "بناء على سلوكهم الفظيع، تلغى كل المفاوضات التجارية مع كندا".

وأضاف: "أعلنت مؤسسة رونالد ريغان للتو أن كندا استخدمت إعلانا بشكل احتيالي وزائف يظهر فيه رونالد ريغان وهو يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية".

ويأتي هذا التحول المفاجئ في العلاقة بين الجارتين في أميركا الشمالية بعد نحو أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للبيت الأبيض في مسعى منه لتخفيف الرسوم الجمركية الأميركية.

وأفادت مؤسسة رونالد ريغان على منصة إكس أن حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية استخدمت "بشكل انتقائي" مقاطع صوتية ومرئية من خطاب إذاعي ألقاه ريغان في أبريل 1987. 

وأضافت أن الإعلان "يحرّف" ما قاله الرئيس الجمهوري السابق في خطابه حول التجارة، مضيفة أنها "تراجع خياراتها القانونية في هذا الشأن".

وقال ترامب إن الإعلان صمم "للتدخل في قرار المحكمة العليا الأميركية" التي من المقرر أن تُصدر حكمها بشأن رسومه الجمركية الدولية الشاملة.

ورغم أن نحو 85 بالمئة من السلع معفاة من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا بسبب التزامهما باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، إلا أن الرسوم الدولية التي فرضها ترامب على قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات كان لها تأثير سلبي على الشركات الكندية وأدت إلى فقدان وظائف.

 

 

 

 

Skynews
