الرئيس الإندونيسي مستعد لبناء «جدار بحري عملاق» لحماية 50 مليون شخص

24
OCTOBER
2025
كشف الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، عن استعداده لبناء مشروع «الجدار البحري العملاق» الاستراتيجي الوطني، على طول الساحل الشمالي لجزيرة جاوة (بانتورا) لحماية 50 مليون شخص من ارتفاع منسوب مياه البحر، حسبما أوردت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية، اليوم (الثلاثاء).

 

وأوضح برابو، خلال ترؤسه جلسة عامة لمجلس الوزراء، أن بناء جدار بحري عملاق بطول 535 كيلومتراً على طول ساحل بانتورا، هو الحل الحكومي لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر لنحو 5 سنتيمترات سنوياً نتيجة لتأثيرات تغير المناخ.

 

وقال الرئيس الإندونيسي، في جلسة عامة لمجلس الوزراء عُقدت في قصر الرئاسة في جاكرتا: «لقد بدأنا الاستعدادات من أجل بناء جدار بحري بطول 535 كيلومتراً على الساحل الشمالي لجزيرة جاوة، لحماية 50 مليون شخص من ارتفاع منسوب مياه البحر لخمسة سنتيمترات سنوياً».

 

يشار إلى أن البر الرئيسي لجزيرة جاوة الإندونيسية يضم أكثر من نصف سكان البلاد ويسهم بأكثر من نصف إجمالي ناتجها المحلي.

 

وأوضح برابو أن التهديد الوشيك لتغير المناخ قد يعرِّض 60 في المائة من الصناعات الوطنية على الساحل الشمالي لجزيرة جاوة، للخطر.

 

وأضاف الرئيس الإندونيسي أن حقول الأرز المنتجة، التي تعد مستودعاً غذائياً للبلاد، قد تكون أيضاً معرَّضة للخطر من دون إقامة الجدار البحري، مؤكداً أن «هذه الخطوة تمثل مسؤولية الدولة في حماية الشعب والأصول الاستراتيجية للبلاد».

 

جدير بالذكر أن مشروع الجدار البحري العملاق يعد أحد البرامج الاستراتيجية الوطنية لإدارة برابو، بغرض حماية المناطق الساحلية من فيضانات المد والجزر وتداعيات تغير المناخ.

Skynews
