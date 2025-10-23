كارثة في الكريبتو.. اختفاء مفاجئ لعملة والخسائر بالملايين!

A + A -

أنهت شركة "كادينا" أعمالها التشغيلية بشكل مفاجئ، ما أحدث صدمة في سوق العملات المشفّرة ودفع عملة "KDA" للتراجع بأكثر من 70% من نحو 0.22 دولار إلى أقل من 0.06 دولار.

وقالت إدارة الشركة إن القرار يعود إلى "تدهور الظروف السوقية"، في وقت هبطت القيمة السوقية من نحو 546 مليون دولار في كانون الاول الماضي إلى قرابة 20 مليونًا حاليًا.



