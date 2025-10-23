وأضاف: "أعتقد أنّ بإمكانه ممارسة تأثير كبير، وبالتأكيد سنبحث ملف روسيا وأوكرانيا" في الاجتماع المقرّر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.

وستكون هذه أول قمة بين ترامب وشي منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وفيما خصّ العلاقات الثنائية، جدّد الرئيس الأميركي التعبير عن أمله بإمكانية التوصّل خلال هذه القمّة إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وقال: "أعتقد أنّنا سنبرم اتفاقا"، مقلّلا من شأن قرار بكين فرض قيود صادراتها من المعادن النادرة.

وتصاعدت حدّة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أعلنت الصين قبل أسبوعين فرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة والتكنولوجيات المتعلقة بها.