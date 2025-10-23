واشنطن: الرئيس الكولومبي «مجنون»

A + A -

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء الأربعاء إنّ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو «مجنون»، في هجوم يأتي بعد تصاعد حدّة التوترات بين واشنطن وبوغوتا إثر شنّ الجيش الأميركي في المحيط الهادئ غارة ضدّ قارب لتهريب المخدرات.

وقال روبيو للصحافيين «أعتقد أنّ السلطات الكولومبية، وبخاصة الجيش والشرطة، لا تزال موالية بشدة لأميركا. المشكلة الوحيدة في كولومبيا هي رئيس مجنون»، مضيفا «هذا الرجل مجنون، مجنون! هو ليس في كامل قواه العقلية».

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أعلن مساء الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة شنّت ضربة عسكرية جديدة ضدّ قارب في المحيط الهادئ يقلّ ثلاثة «إرهابيّين متورّطين بتهريب المخدّرات» ما أدّى إلى مقتلهم.

وفي منشور على منصة إكس قال الوزير «مجدّدا، كان الإرهابيون الذين لقوا مصرعهم متورطين في تهريب المخدّرات في شرق المحيط الهادئ»، مؤكدا أنّ «إرهابيي المخدّرات الثلاثة» الذين كانوا على متن القارب استُهدفوا «في المياه الدولية».