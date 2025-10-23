living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استطلاع: معظم الأميركيين يؤيدون اعتراف بلدهم بدولة فلسطينية

23
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهر استطلاع لـ«رويترز/إبسوس» أن معظم الأميركيين - بما في ذلك 80 في المائة من الديمقراطيين و41 في المائة من الجمهوريين - يعتقدون أن على الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية؛ في إشارة إلى أن معارضة الرئيس دونالد ترمب هذه الخطوة لا تتماشى مع الرأي العام.

وأظهر الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام حتى يوم الاثنين الماضي، أن 59 في المائة من المشاركين فيه أيدوا اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، بينما عارضه 33 في المائة، أما البقية فلم يكونوا واثقين، أو لم يجيبوا على السؤال.

وفي مطلع الشهر الماضي، أعلن مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة، شملت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مباشرة وفي أثنائها، اعترافها بدولة فلسطينية، في تحول دبلوماسي كبير.

وصرّح حينها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن بلاده أبلغت الدول الأخرى بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيتسبب في مزيد من المشكلات.

وأضاف روبيو: «أخبرنا جميع هذه الدول، قلنا لها جميعاً إنها إذا اعترفت بدولة فلسطينية، فإن هذا كله مزيَّف وليس حقيقياً، إذا فعلتم هذا، فستُحدثون مشكلات»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتابع وزير الخارجية الأميركي: «سيكون هناك رد فعل، وسيجعل من الصعب التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الإجراءات التي رأيتموها، أو على الأقل هذه المحاولات لهذه الإجراءات»، مضيفاً أنه لن يُبدي رأيه في مناقشة إسرائيل ضم الضفة الغربية، لكن ذلك ليس نهائياً.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout