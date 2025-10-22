living cost indicators
لجنة في مجلس النواب الأميركي تسعى لاستجواب بيل كلينتون ضمن ملف إبستين

22
OCTOBER
2025
قال رئيس لجنة في الكونغرس الأميركي يقودها الجمهوريون، الثلاثاء، إن اللجنة تعمل على الحصول على إفادة من الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون في إطار تحقيقها بشأن رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وقال النائب جيمس كومر من ولاية كنتاكي، وهو رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، للصحافيين إن اللجنة تعمل على ترتيب جلسة استجواب مغلقة مع كلينتون.

وأضاف: «يظهر من خلال التقارير العامة وشهادات الناجين والوثائق الرسمية أن بيل كلينتون كانت تربطه علاقات أوثق بكثير بإبستين» مقارنة بالرئيس دونالد ترمب. وتابع: «نعمل على استدعاء الرئيس الأسبق كلينتون للإدلاء بشهادته»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتراجع اللجنة تعامل الحكومة الاتحادية مع قضية إبستين، وأصدرت عشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق، من بينها ملفات من تركة إبستين.

وقال كومر: «الأدلة التي توصلنا إليها تشير إلى عدم تورط الرئيس ترمب بأي شكل من الأشكال».

ونشر ديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب رسالة يُقال إن ترمب كتبها لإبستين في عيد ميلاده عام 2003، ويعود تاريخها إلى ثلاث سنوات قبل إعلان اتهامات الاعتداء الجنسي لإبستين. وقد نفى البيت الأبيض صحة هذه الرسالة.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن اللجنة واصلت تحقيقها في قضية إبستين في ظل الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بعد عدم إقرار الكونغرس لتشريع تمويل السنة المالية لعام 2026.

ودخل الإغلاق الحكومي، الثلاثاء، يومه الحادي والعشرين.

الشرق الأوسط
