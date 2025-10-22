اتّهام صينية بسرقة ذهب من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس

A + A -

أُوقفت امرأة صينية ووُجّهت لها اتهامات على خلفية سرقة ذهب من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، في واحدة من سرقات كبيرة عدة استهدفت مؤسسات ثقافية فرنسية مؤخراً، بحسب ما أفادت مدعية عامة، الثلاثاء.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وقعت عملية السرقة التي قال مدير المتحف حينذاك إن «فريقاً ماهراً للغاية» نفّذها في السادس عشر من سبتمبر (أيلول)، أي قبل أكثر من شهر بقليل على عملية السطو التي سُرقت خلالها مجوهرات من متحف اللوفر، الأحد.

وأُوقفت الصينية البالغة 24 عاماً في برشلونة يوم 30 سبتمبر على خلفية سرقة ذهب بقيمة تتجاوز المليون دولار من متحف التاريخ الطبيعي في باريس، بحسب ما أفادت المدعية العامة في باريس لور بيكو.

وسُلمت المشتبه بها إلى السلطات الفرنسية في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، واتُّهمت بالسرقة والتآمر لارتكاب جريمة، ووضعت في الحبس الاحتياطي في اليوم ذاته.

وأظهرت تحقيقات أنها غادرت فرنسا يوم عملية السرقة، وكانت تستعد للعودة إلى الصين.

وقالت المدعية العامة إنها كانت لدى توقيفها تحاول التخلص من نحو كيلوغرام من القطع الذهبية المنصهرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

واكتشف أمين المتحف سرقة قطع ذهبية معروضة بعد أن بلّغ أحد عمال النظافة عن وجود حطام في المكان.

وتشمل المسروقات قطعاً ذهبية من بوليفيا تم التبرع بها في القرن الثامن عشر، وأخرى من منطقة الأورال في روسيا أهداها القيصر نيكولاي الأول عام 1833، إلى جانب قطع ذهبية من كاليفورنيا يعود تاريخها إلى عصر «حمى الذهب».

كما أشارت بيكو إلى أن قطعة بزنة خمسة كيلوغرامات من أستراليا اكتُشفت عام 1990 كانت من بين المسروقات.

وأضافت أن ما يقرب من ستة كيلوغرامات من الذهب الطبيعي سُرقت، فيما تقدر الأضرار بنحو 1.5 مليون يورو (1.7 مليون دولار)، مشيرة إلى أن القيمة التاريخية والعلمية للقطع «لا تُقدّر بثمن».

وخلص محققون إلى أن اثنين من أبواب المتحف تم قصّهما فيما خُرقت خزانة العرض بواسطة موقد لحام. وعُثر على الأدوات التي استُخدمت في العملية في مكان قريب.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة شخصاً يدخل بمفرده إلى المتحف بعد الساعة الواحدة صباحاً بوقت قصير ويغادر نحو الرابعة فجراً، بحسب بيكو التي أشارت إلى أن التحقيق ما زال جارياً.

وما زالت الشرطة تقوم بعمليات بحث عن لصوص سرقوا مجوهرات ملكية لا تُقدّر بثمن من اللوفر، في عملية وقعت في أثناء النهار الأحد.

وأعادت عملية السطو إحياء الجدل بشأن غياب الأمن في المتاحف الفرنسية.