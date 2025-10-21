living cost indicators
متى سيلتقي بوتين وترامب في بودابست؟

21
OCTOBER
2025
صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن أيا من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لم يحدد موعدا للقائهما في بودابست، مضيفا أن الأمر يتطلب وقتا وتحضيرا جديا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع بين الزعيمين الروسي والأمريكي سيعقد: "لم يسم الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين موعدا محددا. التحضير ضروري، ويجب أن يكون جادا. سمعتم تصريحات صادرة من الجانبين الأمريكي والروسي بأن هذا قد يستغرق وقتا".

والخميس الماضي، أجرى بوتين وترامب مكالمة هاتفية، أعلن في أعقابها عن لقاء جديد بينهما تقرر عقده في بودابست قريبا.

وأعلن بيسكوف في وقت سابق، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتصل هاتفيا بنظيره الأمريكي ماركو روبيو ثم سيلتقيان لمناقشة تنظيم القمة الروسية الأمريكية.

وأمس الاثنين أجرى الوزيران محادثة هاتفية، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها أن لافروف وروبيو قد يلتقيان يوم الخميس 23 أكتوبر.

واليوم قالت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، إن اجتماع لافروف وروبيو قد تم "تأجيله مؤقتا".

ونفي نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف صحهة هذا النبأ مشيرا إلى أنه "لا يمكن تأجيال ما لم يتفق عليه"، موضحا أنه "لم يكن هناك فهم واضح لتوقيت ومكان هذا الاجتماع".

 في وقت لاحق اليوم، انتقد لافروف وفي تعليق على خبر شبكة "سي إن إن"، وسائل الإعلام الغربية وهذه الشبكة تحديدا بـ"عدم النزاهة" والميل إلى إطلاق "عناون ساذجة".

روسيا اليوم
