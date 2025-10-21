إنذار خاطئ يعيد طائرة أميركية إلى مطار أوماها

A + A -

اضطر طيارو طائرة ركاب تجارية إلى العودة إلى مطار مدينة أوماها الأميركية بعد أقل من 40 دقيقة من إقلاعها متجهة إلى مدينة لوس أنجليس، بعدما ظنوا خطأ أن شخصاً يحاول اقتحام قمرة القيادة أمس (الاثنين).

وقالت شركة الخطوط الجوية الأميركية «أميريكان إيرلاينز»، إن هذا الالتباس وقع بسبب أن جهاز الاتصال الداخلي بين الطيارين وأفراد الطاقم، ترك قيد التشغيل عن طريق الخطأ، فسمع الطيارون أصوات تشويش عبره، وظنوا أنها تشير إلى محاولة اقتحام.

وكانت الرحلة رقم 6469 تدار من قبل شركة «سكاي ويست»، التي تشغل رحلات إقليمية لصالح «أميريكان إيرلاينز» وشركات طيران أخرى. وذكر موقع تتبع الرحلات «فلايت أوير» أن الطائرة من طراز «إمبراير إي آر جيه 175».

وأوضحت سلطة مطار أوماها أنه لم يقع أي حادث أمني في المطار، وأحالت الأسئلة المتعلقة بالواقعة إلى شركة «أميريكان إيرلاينز».