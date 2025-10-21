living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الجنوبية تحقق في تحرش مسؤول فيتنامي بموظفة خلال زيارة رسمية

21
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت وسائل إعلام في سيول الاثنين، بأنّ كوريا الجنوبية استدعت الملحق العسكري الفيتنامي المعتمد لديها إثر شبهات بارتكاب نائب وزير الدفاع الفيتنامي سلوكاً جنسياً غير لائق، خلال زيارة رسمية قام بها الشهر الماضي، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

وتفيد تقارير بأنّ نائب وزير الدفاع الفيتنامي هوانغ شوان شين لمس بشكل غير لائق، موظفة مدنية كورية جنوبية خلال منتدى أمني سنوي عقد بسيول في سبتمبر (أيلول).

 

والثلاثاء، قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الوزارة اتخذت «الإجراء المناسب» بشأن الواقعة، لكن من دون أن يؤكّد ما إذا كان الملحق الفيتنامي قد تمّ استدعاؤه أم لا.

 

وأضاف أنّ «الكشف عن الحقائق المفصّلة محدود، احتراماً لرغبات الضحية».

 

وفي إحاطة مغلقة مع صحافيين كوريين جنوبيين الاثنين، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها «تدين سلوك نائب وزير الدفاع الفيتنامي، وقد طلبت اتخاذ إجراءات لمنع تكرار ذلك».

 

وغادر نائب الوزير الفيتنامي كوريا الجنوبية في اليوم التالي للواقعة، وتمّ استدعاء الملحق في سفارة بلاده بسيول بعد أسبوع من ذلك، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

ولفتت المصادر نفسها إلى أنّ الملحق الفيتنامي أعرب عن أسفه، مؤكداً للوزارة أنّ ما جرى لن يتكرّر.

 

ولم تردّ سفارة هانوي في سيول على اتصالات «وكالة الصحافة الفرنسية» للتعليق على هذه المعلومات.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout