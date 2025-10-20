living cost indicators
رد "لاذع" من خامنئي على تصريح ترامب بشأن النووي

20
OCTOBER
2025
في رد "لاذع" على تصريحات دونالد ترامب، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي إن ما أعلنه الرئيس الأميركي بشأن "تدمير" الصناعة النووية الإيرانية مجرد أوهام.

وكتب خامنئي على منصة "إكس": "الرئيس الأميركي يفتخر بأنه قصف ودمر الصناعة النووية الإيرانية، استمروا في أحلامكم".

وأضاف: "الرئيس الأميركي يقول إنه رجل صفقات ويريد صفقة مع إيران، لكن الصفقة التي تفرض بالتهديد والابتزاز ليست صفقة، بل إملاء بالقوة، والشعب الإيراني لن يخضع للإملاءات".

واعتبر أن "إيران ليست كغيرها من الدول التي يمكن التأثير عليها بالتهديدات والضغوط".

وقال خامنئي إن الإسرائيليين "لم يتوقعوا أن صاروخا إيرانيا من صنع شبابنا يستطيع أن يحول أعماق مراكزهم البحثية الحساسة إلى رماد، لكن ذلك حدث".

وتابع: "هذه الصواريخ صنعها شباب إيرانيون. لم نشترها ولا استأجرناها. هذه الصواريخ متاحة لدى القوات المسلحة وإذا دعت الحاجة فسيستخدمونها مجددا".

وتابع المرشد الإيراني: "الكلام الفارغ والسلوك السخيف للرئيس الأميركي مجرد محاولة لرفع معنويات الصهاينة الذين فقدوا روحهم".

وتأتي تصريحات المرشد الإيراني تعليقا على حديث لترامب قال فيه إن تدمير القدرات النووية الإيرانية سمح بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "حين دخلت قاذفاتنا (بي 2) المجال الجوي الإيراني وعادت من دون أذى، كان ذلك من أجمل العمليات العسكرية في التاريخ. حلقوا 37 ساعة، وعندما عادوا استطعنا تدمير القدرة النووية لإيران".

وأشار ترامب إلى التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمواجهة التهديدات الإيرانية، وقال: "قمنا، مع إسرائيل، باستهدافهم على جبهات أخرى أيضا. لولا ذلك لم نكن لنتمكن من تحقيق اتفاق السلام".

وفي يونيو الماضي، شنت واشنطن ضربات جوية مستهدفة 3 منشآت نووية رئيسية، هي فوردو ونطنز وأصفهان.

وكشفت تقييمات استخبارات أميركية أولية أن الضربات لم تنه البرنامج الإيراني كما أعلنت واشنطن، بل إن التأثير قد يؤدي إلى تأخير البرنامج وليس أكثر.

 

 

Skynews
{{article.title}}
