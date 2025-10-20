سيول تحتجز جنديا كوريّا شماليا منشقاً بعد عبوره الحدود البرية

A + A -

أوقفت كوريا الجنوبية الأحد جنديا كوريّا شماليا بعدما عبر طواعية الحدود البرية المحصنة بشدة والتي تفصل بين البلدين، وفق ما أفادت القوات المسلحة في سيول.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجندي كان يسعى إلى «الانشقاق إلى الجنوب». وسبق أن فر عشرات آلاف الكوريين الشماليين الى كوريا الجنوبية منذ تقسيم شبه الجزيرة إثر الحرب التي اندلعت في خمسينات القرن الفائت.

والفرار المباشر عبر الحدود نادرا ما يحصل إذ إن المنطقة مليئة بالغابات والألغام وتخضع لمراقبة الجنود من الجانبين. ويصل معظم اللاجئين الكوريين الشماليين الى كوريا الجنوبية عبر الصين ثم عبر دول أخرى مثل لاوس وتايلاند ومنغوليا.

وقالت لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية «أوقف جيشنا جنديا كوريا شماليا عبر خط التماس العسكري الأحد. الجيش رصد الجندي قرب خط التماس العسكري وتعقبه وراقبه، ثم نفذ عملية لتوقيفه». ويمر خط التماس العسكري في وسط المنطقة المنزوعة السلاح، وهي المنطقة الحدودية الفاصلة بين الكوريتين والتي تعتبر أحد أكثر الاماكن المزروعة ألغاما في العالم.

وقال هونغ مين، المحلل البارز في معهد «كوريا إنستيتيوت فور ناشونال يونيفيكيشن لوكالة الصحافة الفرنسية «يرجح أن تكون معرفة الجندي بالمنطقة ساعدته في التنقل عبر التضاريس المليئة بالألغام». وأضاف أن «عملية العبور الأخيرة لن تلقى استحسان بيونغ يانغ، لأنه قد يزود الجنوب معلومات عن تحركات قواتها وعملياتها في المنطقة الحدودية».

وعادة ما تحتجز استخبارات سيول الكوريين الشماليين الذين يتمكنون من الفرار الى الشطر الجنوبي لأسابيع عدة بهدف إجراء عمليات تحقق واستجوابات. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن السلطات المعنية ستحقق في تفاصيل ما جرى الأحد.

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر من تمكن مواطن كوري شمالي مدني من عبور الحدود البرية بمساعدة الجيش الكوري الجنوبي في عملية دقيقة استغرقت 20 ساعة. وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، انشق جندي كوري شمالي إلى الجنوب بعد عبور خط التماس العسكري.

وفرّ أكثر من 34 ألف كوري شمالي من الدولة المعزولة إلى الجنوب، بحسب بيانات وزارة التوحيد.والعام الماضي، وصل 236 كوريّا شماليا إلى الجنوب، مع تشكيل النساء 88% من عددهم الإجمالي. وتستخدم بيونغ يانغ كلمات قاسية لوصف المواطنين الذين فروا مثل «حثالة البشر». ولا تزال الكوريتان تقنيا في حالة حرب نظرا إلى أن الحرب الكورية (1950-1953) انتهت بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.

وتعهد رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ الذي تولى منصبه في يونيو (حزيران) اتّباع نهج أكثر تسامحا تجاه بيونغ يانغ مقارنة بسلفه المتشدد يون سوك يول. ووعد لي في سبتمبر (أيلول) في الأمم المتحدة بالعمل على إنهاء «الحلقة المفرغة» للتوترات مع الشطر الشمالي، وبعدم السعي إلى تغيير النظام فيه.