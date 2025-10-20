living cost indicators
إصابة 9 أطفال في حادث دهس بولاية ماريلاند الأميركية

20
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
قالت الشرطة المحلية إن سيارة اصطدمت بمنطقة كان يقام فيها حفل عيد ميلاد بالهواء الطلق بضواحي العاصمة واشنطن، مساء أمس السبت، ما أسفر عن إصابة تسعة أطفال وشخصين بالغين، قبل أن يلوذ السائق بالفرار.
 
وأوضحت شرطة مدينة بلادينسبرغ وإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ في مقاطعة برينس جورج أن فتاة وطفلاً صغيراً أصيبا بجروح خطيرة جراء الحادث.
 
وأظهر مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي خيمة بيضاء وقد تمزق الجزء الأمامي منها على عشب خارج أحد المنازل.
 
وأضافت السلطات أن سبعة أطفال آخرين وشخصين بالغين أصيبوا بجروح وصفت بالخطيرة لكنها لا تهدد حياتهم.
 
وأشارت شرطة بلادينسبرغ في بيان إلى أن أعمار الأطفال تراوحت بين عامين وتسعة أعوام.
 
وأكدت الشرطة أن السائق ترجل من السيارة وفرّ هارباً، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
 
ولم يحدد المحققون سبب انحراف السيارة عن الطريق السريع رقم 450 في ماريلاند، وذلك في حوالي الساعة 15:10 مساء أمس.
Skynews
