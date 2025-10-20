إغلاق مدرج مطار ميونيخ مؤقتاً بعد نشاط «مشبوه»

A + A -

أغلق المدرج في مطار ميونيخ بجنوب ألمانيا مؤقتاً، أمس (السبت)، بسبب نشاط بدا أنه «مشبوه».

وأوقف برج المراقبة الجوية الحركة الجوية لمدة نصف ساعة تقريباً، في نحو الساعة 10 مساء (20:00 بتوقيت غرينتش)، حسبما قال متحدث باسم الشرطة لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وحدث إغلاق وجيز آخر في نحو الساعة 11 مساء.

وكان عدة أشخاص قد أبلغوا الشرطة في وقت سابق أنهم شاهدوا شيئاً «مشبوهاً»، لكن لم يتضح ما إذا كان الأمر يتعلق بمشاهدة مسيرات.

ووفقاً لشاشة عرض الرحلات المقبلة على موقع المطار، تم تحويل مسار طائرتين خلال فترة الإغلاق.

وفي بداية أكتوبر (تشرين الأول)، تم تعليق الحركة الجوية في المطار الواقع في العاصمة البافارية ليلتين متتاليتين، في أعقاب اشتباه بمشاهدة طائرات مسيرة.

وتأثر ما يقرب من 10 آلاف مسافر بذلك. وقد أمضى بعضهم الليل على أسرَّة التخييم في صالات المطار.

ووقعت حوادث مماثلة في مطارات أوروبية أخرى في الأسابيع الأخيرة.