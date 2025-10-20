العثور على منصّة صيد مشبوهة قرب موقع هبوط طائرة ترمب في فلوريدا

A + A -

كشف جهاز الخدمة السرية الأميركي عن منصّة صيد مشبوهة تتمتع بخط رؤية مباشر إلى النقطة التي يخرج منها الرئيس دونالد ترمب من طائرته الرئاسية في مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا، وفق ما نقلته شبكة «فوكس نيوز» عن مسؤولين.

وعُثر على المنصّة، الخميس الماضي، في حين تولى «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (FBI) قيادة التحقيق. وقال مدير المكتب، كاش باتيل، إن المنصّة لم تُربط بعد بأي شخص.

وأضاف باتيل: «قبل عودة الرئيس إلى ويست بالم بيتش، اكتشف جهاز الخدمة السرية ما يبدو أنه منصّة صيد مرتفعة تقع ضمن خط الرؤية لمنطقة هبوط الطائرة الرئاسية»، مشيراً إلى أنه لم يُعثر على أي أشخاص في الموقع.

وتابع: «منذ ذلك الحين تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي زمام التحقيق، وقام بإرسال فرق متخصصة لجمع الأدلة من الموقع، إضافة إلى استخدام قدرات تحليل بيانات الهواتف الجوالة».

وأكد رئيس قسم الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأميركي أنطوني غوغليلمي أن الجهاز «يعمل بشكل وثيق» مع «مكتب التحقيقات الفيدرالي» وأجهزة إنفاذ القانون في مقاطعة بالم بيتش.

وقال إن عملاء جهاز الخدمة السرية اكتشفوا منصّة الصيد خلال «التحضيرات الأمنية المسبقة» قبيل وصول الرئيس ترمب إلى بالم بيتش، مضيفاً: «لم يكن هناك أي تأثير على تحركات الموكب، ولم يُعثر على أي أشخاص في الموقع أو متورطين فيه».

وتابع: «رغم أننا لا نستطيع الكشف عن تفاصيل العناصر التي تم العثور عليها أو النيات المحتملة وراءها، فإن هذا الحادث يؤكد أهمية الإجراءات الأمنية المتعددة الطبقات التي نعتمدها».

وقال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون لـ«فوكس نيوز» إن المنصّة يبدو أنها نُصبت منذ «عدة أشهر».

يأتي هذا التحقيق بعد أسابيع من إدانة رايان روث بمحاولة اغتيال الرئيس ترمب في ملعب غولف في بالم بيتش، من موقع قنص كان قد أعدّه بين الأشجار بمحاذاة السياج.