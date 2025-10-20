living cost indicators
انحراف طائرة شحن عن مدرج مطار هونغ كونغ ومقتل شخصين

20
OCTOBER
2025
أعلنت شركة تشغيل مطار هونغ كونغ الدولي أن اثنين من موظفي أمن المطار لقيا حتفهما، في وقت مبكر، اليوم الاثنين، بعد انحراف طائرة شحن قادمة من دبي عن المدرج في أثناء هبوطها، واصطدامها بسيارة دورية الأمن التي كانت تُقلهما وسقوطها في البحر. وفي أسوأ حادث طيران في هونغ كونغ منذ 25 عاماً، سقطت الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 747» في البحر، وغمرت المياه جزءاً منها، لكن جميع أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا على متنها نجوا من الحادث.

وقال ستيفن يو، المدير التنفيذي لعمليات المطار في هيئة مطار هونغ كونغ، إن موظفي أمن المطار، اليوم الاثنين، كانا لا يتنفسان عند إخراجهما من الماء، حيث تأكدت وفاة أحدهما في مكان الحادث، والآخر في المستشفى لاحقاً، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، في بيان، أن الحادث الذي وقع في أكثر المطارات استقبالاً لحركة الشحن الجوي في العالم، كان لطائرة تُشغلها شركة الشحن التركية «إير أكت» لصالح «طيران الإمارات». وأضاف يو أن السلطات لا تزال تُحقق في السبب الدقيق للحادث، حيث يشمل التحقيق الطقس وحالة المدرج والطائرة وطاقمها.

وقع الحادث في نحو الساعة 3:50 صباحاً بتوقيت هونغ كونغ، اليوم الاثنين (19:50 بتوقيت غرينتش الأحد). وأشار تسجيل لمراقبة الحركة الجوية متاح على موقع «لايف إيه تي سي نت» إلى أن قائد طائرة الشحن أكد أنه يستعد للهبوط على المدرج الذي وقع عليه الحادث، لكنه لم يُبلّغ عن أي مشاكل فنية في التسجيل. وقالت مسؤولة بالمراقبة الجوية: «وقع حادث في المطار للتو». وفي سياق متصل، أكد مان كا-تشاي، كبير محققي الحوادث والسلامة بهيئة التحقيق في حوادث الطيران في هونغ كونغ، أن برج المراقبة الجوية وجَّه الطائرة للهبوط على المدرج الشمالي، لكنه أضاف: «لم نتلقّ أي رسالة من الطيار يطلب فيها المساعدة».

 

وقال يو إن سيارة دورية الأمن كانت مكلَّفة بحراسة المدرج الشمالي على طول طريق يقع خارج سياج المدرج. وأضاف أنها كانت تعمل في منطقتها المعتادة، و«بالتأكيد لم تندفع إلى المدرج». وتابع أن الطائرة انحرفت فجأة إلى اليسار بعد هبوطها على المدرج، ثم اصطدمت بالسيارة، وهو «مسار غير طبيعي».

وأكد يو أن الرحلات الجوية في مطار هونغ كونغ لم تتأثر، مضيفاً أن المدرج الشمالي في المطار سيُعاد فتحه بعد الانتهاء من فحوصات السلامة. وقالت السلطات إن المدرجين الجنوبي والأوسط يعملان بشكل طبيعي. وأظهرت الصور، التي التُقطت بعد الحادث، طائرة شحن تحمل شعار شركة طيران «إير أكت» مغمورة جزئياً في الماء بالقرب من حاجز المطار البحري، مع وجود مزلاج نجاة مفتوح وانفصال مقدمة الطائرة عن الذيل.

وقالت شركة طيران الإمارات إن الرحلة «إي كيه 9788» تعرضت لأضرار عند هبوطها في هونغ كونغ، اليوم، وهي طائرة شحن من طراز «بوينغ 747» مستأجَرة من شركة «إير أكت» التي تقوم بتشغيلها. وأضافت «طيران الإمارات» أنه جرى التأكد من سلامة الطاقم، وأنه لم تكن هناك أي حمولة على متن الطائرة. وشركة طيران «إير أكت» هي شركة تركية توفر سعة شحن إضافية لشركات الطيران الكبرى. وذكر موقع «فلايت رادار 24» لتتبُّع الرحلات الجوية أن الطائرة عمرها 32 عاماً، وكانت تُستخدم في نقل الركاب قبل تحويلها إلى طائرة شحن.

الشرق الأوسط
