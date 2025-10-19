ربطة عنق وزير الدفاع الأميركي تثير زوبعة.. وفانس يتدخل!

A + A -

لم تهدأ التكهنات والاتهامات والانتقادات والجدل على مدى اليومين الماضيين، حول ربطة عنق وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي.

فقد ظهر هيغسيث مرتدياً ربطة عنق مخططة بألوان الأحمر والأبيض والأزرق، ما اعتبرها البعض مشابهة لألوان العلم الروسي.

فيما انتشرت الصورة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع صورة بجانبها لعلم روسيا.

حتى أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشر على حسابه في إكس أمس السبت صورة هيغسيث، مرفقًا بها علم روسيا، ما اعتبره البعض احتفاءً ضمنيًا بالرسالة التي حملتها إطلالة الوزير الأميركي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أرفق دميترييف منشوره بإشارة غريبة إلى نظرية المؤامرة QAnon، وهي حركة داخل التيار المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدّعي وجود نخبة سرية من "الدولة العميقة" تتحكم بالحكومة الأميركية.

في المقابل، دافع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس عن هيغسيث، قائلاً في تغريدة على حسابه في إكس مساء أمس، إن ألوان ربطة العنق تمثل العلم الأميركي، رغم أن العديد من المعلقين أشاروا إلى أن تصميم الربطة مطابق لما يُعرف تجاريًا باسم "ربطة علم روسيا"، ما زاد من حدة الجدل.

ليتدخل ثانية كيريل ويعلق على منشور فانس، كاتباً:"ربما من الجيد أن يكون لعلمي بلدينا نفس الألوان."

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، لحث الولايات المتحدة على تزويد بلاده بمزيد من الصواريخ طويلة الأمد وأنظمة الدفاع المتطورة من أجل مواجهة روسيا.

إلا أن ترامب خرج بدعوة أخرى، إذ أعرب عن أمله بألا تحتاج كييف لمزيد من الصواريخ (لاسيما توماهوك)، وشدد على أهمية إنهاء الحرب، وأكد أن بوتين يريد السلام، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي.