سي بي أس: 7 ملايين أمريكي يشاركون في أضخم مسيرات مناهضة لترامب

19
OCTOBER
2025
روسيا اليوم: شارك 7 ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة في احتجاجات "لا للملوك" الثانية ضد الرئيس دونالد ترامب، مسجلين بذلك أكبر مظاهرة في يوم واحد ضد رئيس في السلطة في التاريخ الحديث.

 

ومع اقتراب الإغلاق الحكومي من أسبوعه الثالث، انضم ملايين المتظاهرين إلى الاحتجاجات في أكثر من 2500 مدينة وبلدة في جميع الولايات الخمسين، وانضمت إليها عدة مدن عالمية، للتصدي لما وصفه المنظمون بـ"استيلاء ترامب الاستبدادي على السلطة".

 

وقال عزرا ليفين، أحد مؤسسي منظمة "إنديفايسبل" وأحد المنظمين: "لا يوجد تهديد أعظم للنظام الاستبدادي من قوة الشعب الوطنية".

 

وقبل مسيرات هذا الأسبوع، أصر الرئيس ترامب على أنه "ليس ملكا"، بينما وصف مسؤولو الإدارة والجمهوريون في الكونغرس المظاهرات، بأنها دون أي أساس، وبأنها "مسيرات كراهية أمريكا"، وألقوا باللوم على حركة "أنتيفا" (حركة مناهضة للفاشية) في وقوفها وراء الاحتجاجات، في وقت يقود المظاهرات تحالف من جماعات الحقوق المدنية والدفاع عن حقوق الإنسان.

 

وسعى العديد من الشخصيات في إدارة ترامب إلى التقليل من حجم الاحتجاجات.

روسيا اليوم
