الخارجية الروسية تفند مزاعم تقارير إعلامية كندية كاذبة عن "اختطاف" أطفال أوكرانيين

17
OCTOBER
2025
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن عددا من وسائل الإعلام الكندية من بينها "ذا غلوب اند ميل"، نشرت معلومات كاذبة روج لها فلاديمير زيلينسكي حول "اختطاف أطفال أوكرانيين" من قبل روسيا.


جاء ذلك في بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني، ردا على تقارير إعلامية غطت فعالية عقدت في نيويورك يوم 23 سبتمبر برئاسة فلاديمير زيلينسكي ورئيس وزراء كندا مارك كارني.


وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "ذا غلوب آند مي"، كما كان متوقعا، نشرت مقتطفات من خطابات دعائية لزيلينسكي وكارني وآخرين، تتضمن مقاطع غريبة عن -عشرات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين المختطفين من قبل روسيا-.. ولم تكلف وسائل الإعلام الرئيسية نفسها عناء التحقق من هذه الادعاءات التي لا أساس لها، بل اكتفت بنشر تيار من الوعي لدى زعيم نظام كييف ورعاته".

وأكد الوزارة عبثية فكرة وجود عشرات الآلاف من الأطفال، بالنظر إلى أن قائمة نظام كييف لا تتضمن سوى 339 اسما. مشددة على أن "وسائل الإعلام الغربية تتجاهل سبب عدم إدراج آلاف الأطفال في القائمة، وما إذا كانوا موجودين أصلا، أو ما إذا كان من الممكن وجودهم في الاتحاد الأوروبي".

ودحضت الوزارة هذه التقارير، مشيرة إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لإعادة الأطفال الذين فرقهم النزاع إلى عائلاتهم. وبفضل هذا العمل، تم لم شمل 115 منهم بالفعل مع أقاربهم في أوكرانيا أو دول أخرى، وعاد 28 منهم إلى روسيا.

واختتمت الوزارة قائلة: "مرة أخرى، نواجه حملة تضليل محبوكة بعناية، تهدف إلى صرف الانتباه عن إخفاقات زيلينسكي العسكرية، وترسيخ قاعدة مؤيدة مُحبطة، وكالعادة، شيطنة بلدنا من خلال أكاذيب صريحة".

يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كانت قد أفادت سابقا بأن موسكو قدمت خلال مفاوضات إسطنبول بيانات إلى كييف تظهر أن 30% من البيانات في القائمة لم يتم تأكيدها، موضحة أن جزءا كبيرا من الأطفال لم يكونوا في روسيا أصلا، أو أنهم بالغون، أو ممن عادوا بالفعل إلى أسرهم.

المصدر: RT

روسيا اليوم
{{article.title}}
