living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعلام العدو: ضباط أميركيون سيقيمون مركز قيادة في غلاف غزة لقيادة قوات دولية

17
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت “القناة 13” العبرية، مساء الجمعة، بأن ضباطا أمريكيين سيقيمون مركز قيادة في غلاف غزة لقيادة طاقم قوات دولية للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

من جهتها، ذكرت “القناة 12” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه القيادة المركزية بإنشاء مركز قيادة في الأراضي الإسرائيلية لتنسيق العمليات الأمنية المتعلقة بغزة.

وأوضحت القناة أن القاعدة الجديدة ستتولى تنسيق عمل القوات الأجنبية التي ستشارك في المهام الأمنية داخل غزة، مشيرة إلى أن جنرالا أمريكيا رفيع المستوى ومئات من الجنود الأمريكيين سيتولون مسؤولية الإشراف على تنفيذ خطة ترامب المؤلفة من 20 بندا، والتي تهدف إلى وقف الحرب بشكل كامل.

وأضاف التقرير أن نطاق تفويض الولايات المتحدة في غزة لم يكشف بعد لإسرائيل، بينما كانت صحيفة “جيروزاليم بوست” قد ذكرت في وقت سابق أن قوة مهام مشتركة إسرائيلية-أمريكية-قطرية-مصرية ستُنشأ لتحديد أماكن رفات المحتجزين الذين قتلوا ولا يُعرف موقعهم.

وذكر مصدر مطلع للصحيفة أن قوة المهام المشتركة ستزود بمعدات ثقيلة تستخدم في عمليات الحفر أو هدم المباني للوصول إلى جثامين القتلى، موضحا أن الهدف من تشكيل هذه القوة هو استعادة أكبر عدد ممكن من رفات المختطفين إلى جانب المحتجزين الأحياء خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

كما نقلت “القناة 12” عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله إن “القوة الأمريكية المقترحة تتفوق بشكل واضح على أي آلية قطرية – تركية، بحيث إن أي إخلال أو تأخير أو انتهاك للاتفاق سيواجه برد أمريكي مباشر”، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء آلية خاصة لمناقشة قضايا نزع السلاح والتجريد العسكري في غزة.

وأكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة “رويترز” أن نحو 200 جندي أمريكي سيشاركون في قوة المهام المشتركة في غزة والتي ستضم أيضا عناصر من مصر وقطر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الأمريكية لن تُنشر بشكل مباشر داخل قطاع غزة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout