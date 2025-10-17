حماس: قضية الجثث معقدة ونلتزم بالاتفاق فيما الاحتلال الإسرائيلي يمارس ابتزازا سياسيا

A + A -



أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد في تصريح صحفي أن الحركة ملتزمة بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين.



وأشار حمد إلى أن "قضية الجثث معقدة وتحتاج إلى وقت"، نظرا إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على معالم قطاع غزة نتيجة التدمير الإسرائيلي الواسع خلال العدوان الأخير.

وأوضح حمد أن الحركة قدمت شرحا مفصلا للوسطاء حول هذه التعقيدات، وقد أبدوا تفهما لموقف حماس، متهما إسرائيل بمحاولة استغلال هذا الملف لممارسة ضغوط سياسية وإعلامية. وأضاف: "سنعيد الجثث ونلتزم بالاتفاق كما وعدنا، وما يجري الآن هو محاولة ضغط من إسرائيل لا أكثر".

كما أكد القيادي في حماس "أن الحركة وثقت ما لا يقل عن 28 شهيداً مدنيا سقطوا بنيران الاحتلال منذ بدء تنفيذ الاتفاق، إلى جانب تسجيل العديد من الخروقات الإسرائيلية المتكررة مما يضع علامات استفهام على جدية التزام الاحتلال بالاتفاق".

واختتم حمد بالقول "إن حماس ما زالت متمسكة بخطة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها برعاية أمريكية" في إشارة إلى الخطة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أن الحركة حريصة على إنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق تمهيدا للانتقال إلى الخطوات التالية المتعلقة بإعادة الإعمار وفتح المعابر واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

المصدر: RT