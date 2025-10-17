living cost indicators
سابقة في الولايات المتحدة.. مرشح ديمقراطي للكونغرس يعلن إرجاع تبرعات "AIPAC"

17
OCTOBER
2025
أعلن المرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي سيث مولتون، أنه سيعيد التبرعات التي تلقاها من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).


ونأى سيث مولتون بنفسه عن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، الخميس، مشيرا إلى دعم المجموعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن ينافس مولتون السيناتور التقدمي إيد ماركي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي العام المقبل، قبل انتخابات التجديد النصفي.

وتظهر الخطوة التي اتخذها مولتون وهو مؤيد وسطي قوي لإسرائيل، أن الدعم من جانب لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أصبح بشكل متزايد يشكل عبئا سياسيا على الديمقراطيين بعد الأهوال التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، كما يسلط الضوء على تراجع جاذبية جماعة الضغط القوية المؤيدة لإسرائيل بين الديمقراطيين.


وقال مولتون في بيان: "في السنوات الأخيرة، تحالفت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) بشكل وثيق للغاية مع حكومة رئيس الوزراء نتنياهو".

وأضاف: "أنا صديق لإسرائيل ولكنني لست صديقا لحكومتها الحالية، ومهمة "أيباك" اليوم هي دعم تلك الحكومة.. لا أؤيد هذا التوجه.. ولذلك قررت إعادة التبرعات التي تلقيتها ولن أقبل دعمهم".

وأشار إلى أن موقفه لا يعني رفض العلاقة التاريخية مع إسرائيل أو تقويض التحالف الأمريكي الإسرائيلي، لكنه يؤكد على أهمية استقلالية القرارات السياسية والشخصية عند قبول التمويل السياسي.

وأكد أن أي دعم سياسي أو مالي يجب أن يكون متوافقا مع التزامه بالمبادئ الإنسانية والدبلوماسية، وليس مجرد تأييد لحكومة معينة.


وعلى مدى عقود من الزمن، استغلت إسرائيل علاقاتها السياسية وشبكتها من المانحين الأثرياء للضغط من أجل الحصول على الدعم غير المشروط لسياساتها.

وفي عام 2022، نظمت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) لجنة عمل سياسي (PAC) لممارسة النفوذ في الانتخابات الأمريكية، مستخدمة في ذلك قوتها المالية للمساعدة في هزيمة المرشحين التقدميين المنتقدين لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.

وفي العام الماضي، ساعدت المجموعة في الإطاحة باثنين من المنتقدين الصريحين لإسرائيل في الكونغرس جمال بومان وكوري بوش، من خلال دعم منافسيهم الأساسيين بعشرات الملايين من الدولارات.

ومن المتوقع أن تستهدف لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية بعض السباقات الرئيسية في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ الديمقراطي في ميشيغان، علما أن دور "أيباك" في السياسة الأمريكية أصبح محل تدقيق أكبر وخاصة في الدوائر الديمقراطية حيث انخفض الدعم لإسرائيل إلى مستويات تاريخية.

المصدر: RT + وسائل إعلام

