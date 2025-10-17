living cost indicators
موقف محرج لزيلينسكي بعد غياب اي مسؤول أمريكي عن استقباله في المطار(صورة)

17
OCTOBER
2025
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد للحظة وصول الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لافتة إلى عدم حضور أي مسؤول أمريكي لاستقباله في المطار.

وقال ناشطون إن زيلينسكي اضطر لمصافحة طاقم طائرته وأعضاء من السفارة الأوكرانية في أمريكا، ومسؤولة العلاقات العامة في الرئاسة الأوكرانية، وسط انتقادات لعدم وجود تمثيل أمريكي في استقباله.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن ملابسات الغياب الأمريكي، فإن البعض اعتبر ذلك مؤشراً على عدم منح زيلينسكي ما يسعى إليه خصوصاً أنه يريد الحصول على صواريخ بعيدة المدى لتهديد روسيا.

وعبر تدوينة في منصة «إكس»، نشر زيلينسكي، مشاهد وصوله إلى العاصمة واشنطن، ولقطات مصافحته الوفد الذي استقبله في المطار.

 

