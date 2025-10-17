من هي الدولة الاوروبية التي أكّدت استعدادها لاستضافة لقاء بين بوتين وترامب؟

A + A -

أعلنت المجر إمكان الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين زيارتها للقاء الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، على أراضيها من دون أن يواجه مشاكل قانونية.



وقال وزير الخارجية المجريّ بيتر سيارتو في مؤتمر صحافيّ: "بالطبع، هنا في المجر، في بودابست، نحن مستعدون لتوفير الظروف المناسبة للرئيسين الأميركيّ والروسيّ، لإجراء محادثات في ظروف آمنة وهادئة".



وتحدّث رئيس الوزراء المجريّ فيكتور أوربان مع بوتين عبر الهاتف صباح الجمعة.

وأعرب أوربان عن استعداده لتوفير الظروف اللازمة لتنظيم قمة روسية أميركية محتملة في بودابست، على ما أشار الكرملين.



وأبلغ بوتين أوربان بمحادثاته التي أجراها الخميس مع دونالد ترامب، موضحًا أنه خلال الاتصالات المقبلة مع الممثلين الأميركيين، من المقرر مناقشة الخطوات التالية لإيجاد سبل لحلّ الأزمة الأوكرانية سلميا، بما في ذلك عقد قمة روسية أميركية في العاصمة المجرية"، حسب الكرملين.