اغتيال رئيس نادٍ رياضي أمام منزله!

A + A -

أعلنت وسائل إعلام قبرصية، من بينها صحيفة Cyprus Mail، مقتل ستافروس ديموستينوس، رئيس نادي كارميوتيسا القبرصي لكرة القدم، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة ليماسول.

ووفق التفاصيل، أقدم شخص مجهول يستقل دراجة نارية على إطلاق عدة رصاصات على ديموستينوس قرب منزله حوالى الساعة العاشرة صباحًا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وسارع نجله إلى نقله بسيارته نحو المستشفى، إلا أن المركبة تعرضت لحادث مروري خلال الطريق، وفارق ديموستينوس الحياة متأثرًا بجراحه داخل السيارة.

وباشرت السلطات القبرصية تحقيقاتها، وبدأت بجمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة والاستماع إلى إفادات الشهود لتحديد ملابسات الحادث وهوية الجاني.

ويُعد ديموستينوس، البالغ 49 عامًا، شخصية معروفة في الوسط الرياضي القبرصي؛ فقد شغل سابقًا رئاسة نادي آريس ليماسول، كما طُرح اسمه لتولي رئاسة الاتحاد القبرصي لكرة القدم عقب استقالة جورجوس كوماس، لكنه امتنع عن الترشح آنذاك، معتبرًا أن الاتحاد بحاجة إلى "تغيير جذري ووجوه جديدة".

إلى جانب نشاطه الرياضي، كان ديموستينوس يمتلك شركة "ديموكارز" المتخصصة في بيع السيارات الفاخرة في ليماسول.

وعلى إثر الحادث، تم تأجيل مباراة نادي كارميوتيسا أمام أسيل ليسي التي كانت مقررة مساء الجمعة.

ويُذكر أن نادي كارميوتيسا سبق أن دربه اللاعب الروسي السابق ألكسندر كيرجاكوف عام 2023.