living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اغتيال رئيس نادٍ رياضي أمام منزله!

17
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت وسائل إعلام قبرصية، من بينها صحيفة Cyprus Mail، مقتل ستافروس ديموستينوس، رئيس نادي كارميوتيسا القبرصي لكرة القدم، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة ليماسول.

ووفق التفاصيل، أقدم شخص مجهول يستقل دراجة نارية على إطلاق عدة رصاصات على ديموستينوس قرب منزله حوالى الساعة العاشرة صباحًا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وسارع نجله إلى نقله بسيارته نحو المستشفى، إلا أن المركبة تعرضت لحادث مروري خلال الطريق، وفارق ديموستينوس الحياة متأثرًا بجراحه داخل السيارة.

وباشرت السلطات القبرصية تحقيقاتها، وبدأت بجمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة والاستماع إلى إفادات الشهود لتحديد ملابسات الحادث وهوية الجاني.

ويُعد ديموستينوس، البالغ 49 عامًا، شخصية معروفة في الوسط الرياضي القبرصي؛ فقد شغل سابقًا رئاسة نادي آريس ليماسول، كما طُرح اسمه لتولي رئاسة الاتحاد القبرصي لكرة القدم عقب استقالة جورجوس كوماس، لكنه امتنع عن الترشح آنذاك، معتبرًا أن الاتحاد بحاجة إلى "تغيير جذري ووجوه جديدة".

إلى جانب نشاطه الرياضي، كان ديموستينوس يمتلك شركة "ديموكارز" المتخصصة في بيع السيارات الفاخرة في ليماسول.

وعلى إثر الحادث، تم تأجيل مباراة نادي كارميوتيسا أمام أسيل ليسي التي كانت مقررة مساء الجمعة.

ويُذكر أن نادي كارميوتيسا سبق أن دربه اللاعب الروسي السابق ألكسندر كيرجاكوف عام 2023.

 

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout