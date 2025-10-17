living cost indicators
«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

17
OCTOBER
2025
لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق» خلال مقابلة مع الصحافية كارا سويشر، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز».

عندما سألتها سويشر، الأسبوع الماضي، عمّا إذا كانت ستترشّح للرئاسة عام 2028، هزّت هاريس كتفيها، وأجابت: «ربما نعم... ربما لا»، مما أثار هتافات الجمهور.

سبق أن تخلت هاريس عن الترشّح لمنصب حاكمة ولاية كاليفورنيا عام 2026.

ثم سُئلت نائبة الرئيس السابقة عن السياسات التي ستركز عليها، إما بتنفيذها أو التراجع عنها، إذا انتخبت رئيسة.

وردّت هاريس قائلةً: «من المبكر جداً إجراء هذه المحادثة يا كارا. لم أكن لأعلم بالأمس أن وزارة العدل هذه ستُوجّه اتهاماً إلى المدعي العام لنيويورك، أليس كذلك؟».

بعد أن وجّهت انتقاداً سريعاً لوزارة العدل، التابعة للرئيس دونالد ترمب، أخبرت هاريس سويشر بأنها تعتقد أن مسؤولية الحزب الديمقراطي الحالية هي تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الأميركي. وأضافت أنه خلال فترة عملها مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن، كان بإمكانها التعامل مع هذا الهدف بشكل مختلف.

وقالت: «في الواقع، بعد تفكير، من الأمور التي كنت سأفعلها بشكل مختلف، أعتقد حقاً أنه كان ينبغي علينا أن نعالج مسألة العائلات في برنامج (إعادة البناء بشكل أفضل) قبل معالجة مسألة البنية التحتية».

في وقت سابق من المقابلة، تحدَّثت هاريس عن تجربتها في الترشُّح ضد ترمب في عام 2024، التي تم تناولها على نطاق واسع في مذكراتها الجديدة «107 أيام».

وأوضحت أنها «بذلت جهداً كبيراً» خلال الفترة القصيرة نسبياً التي قضتها في حملتها الانتخابية. وأكدت نائبة الرئيس السابقة أنها تريد أن يعرف الناخبون ليس فقط خلفيتها الشخصية، بل أيضاً مؤهلاتها المهنية.

واستعرضت هاريس ألقابها السابقة، بما في ذلك عضويتها في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كاليفورنيا، ومنصبها مدعيةً عامةً للولاية، ومنصبها مدعيةً عامةً لمنطقة سان فرانسيسكو.

وأشارت هاريس، وسط تصفيق الحضور، إلى أنه «قال البعض إنني المرشّحة الأكثر تأهيلاً للرئاسة على الإطلاق»، مضيفةً أنها «تقول الحقيقة فقط».

الشرق الأوسط
