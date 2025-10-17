living cost indicators
ترامب يحدد موعداً للقاء بوتين

17
OCTOBER
2025
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست "خلال أسبوعين"، في تطور مفاجئ يأتي عشية لقائه في البيت الأبيض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يسعى للحصول من واشنطن على صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.

وجاء الإعلان بعد محادثة هاتفية جرت الخميس بين ترامب وبوتين، حذّر خلالها الرئيس الروسي من أن تسليم هذه الصواريخ لكييف "سيضرّ بشكل كبير" بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي إن القمة "قد تُعقد خلال الأسبوعين المقبلين". وأكد عبر منصته "تروث سوشيال" إحراز "تقدم كبير" خلال الاتصال، الذي أوضحت موسكو أنه جاء بمبادرة من بوتين، واصفة إياه بأنه كان "صريحاً جداً وقائماً على الثقة".

من جهته، علّق الرئيس الأوكراني فور وصوله إلى واشنطن بالقول: "نرى أن موسكو تسارع لاستئناف الحوار بمجرد سماعها عن صواريخ توماهوك". ويأمل زيلينسكي إقناع ترامب بتعزيز القدرات العسكرية لكييف في ظل تصعيد الضربات الروسية على البنى التحتية للطاقة.

وبدا ترامب حذراً عندما سُئل عن إمكان إرسال هذه الصواريخ المجنّحة إلى كييف، قائلاً: "لا يمكننا استنفاد احتياطات بلدنا... نحن أيضاً بحاجة إليها، لذلك لا أعرف ما الذي يمكننا فعله".

وقال يوري أوشاكوف، كبير مستشاري الرئيس الروسي، إن بوتين قال خلال المكالمة إن "صواريخ توماهوك لن تغيّر الوضع ميدانياً، لكنها ستلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات بين بلدينا، ناهيك عن فرص التسوية السلمية".

ويبلغ مدى صاروخ "توماهوك" (BGM-109) نحو 1600 كيلومتر، ويحلّق بسرعة تقارب 880 كلم/ساعة على ارتفاع منخفض يصل إلى عشرات الأمتار فقط فوق سطح الأرض.

وأظهر الاتصال عودة الليونة في العلاقة بين الرئيسين بعد فتور أعقب قمتهما في 15 آب في ألاسكا، التي انتهت دون تحقيق أي تقدم ملموس في الحرب بأوكرانيا.

وكشف ترامب أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تمهيدي لكبار المستشارين الأسبوع المقبل، موضحاً أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيقود وفد واشنطن في الاجتماعات الأولية في موقع لم يكشف عنه.

وأضاف، "ثم سألتقي أنا والرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقاً، بودابست في المجر، لنرى ما إذا كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب (غير المُشرّفة) بين روسيا وأوكرانيا".

وقال أوشاكوف للصحافيين: "تم الاتفاق على أن يبدأ ممثلون من البلدين فوراً بترتيب القمة، التي قد تعقد، مثلاً، في بودابست". وعلّق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على حسابه عبر منصة "إكس" قائلاً: "نحن مستعدون!".

 

 

{{article.title}}
