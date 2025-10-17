living cost indicators
فنزويلا تحشد قواتها وميليشياتها مع اقتراب الجيش الأميركي

17
OCTOBER
2025
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده مستعدة للقتال، رغم أن جيشها يعاني من نقص التمويل وسوء التدريب، ولا يُضاهي القوة النارية الأميركية.

وقال مادورو لحشد من أنصاره في وقت سابق من هذا الأسبوع: "الشعب مستعد للقتال، مستعد للمعركة".

وأضاف: "فنزويلا لن تُهان. فنزويلا لن ترضخ لأحد. ستواصل فنزويلا مسيرتها نحو السلام والوئام والاستقرار".

وحركت فنزويلا أمس الخميس قواتها إلى مواقعها على ساحل البحر الكاريبي، وحشدت وفقا لما أكده مادورو ميليشيا قوامها ملايين الجنود، في استعراض للتحدي ضد أكبر حشد عسكري أميركي في منطقة البحر الكاريبي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ووفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية، أعلن مادورو، الاثنين، نشر 4.5 مليون من رجال الميليشيات في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن "أي إمبراطورية لن تلمس أرض فنزويلا المقدسة"، بعد أن ضاعفت الولايات المتحدة المكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله وزادت عدد القوات المبحرة حول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

 

وحشدت فنزويلا وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضد الولايات المتحدة، فعلى التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، يُخبر المذيعون الفنزويليين أن الولايات المتحدة دولة نازية جشعة تُريد الاستيلاء على ثروة البلاد النفطية، لكن الجيش الفنزويلي، القوات المسلحة البوليفارية الوطنية، يُتمركز لصد أي غزو.

 

يأتي هذا فيما نشرت الولايات المتحدة قوات خاصة وأسلحة ثقيلة في بحر الكاريبي مقابل فنزويلا.

 

ونشرت الولايات المتحدة 7 سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك، في إطار عملية تقول إنّها تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات.

 

 

