كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل، على أن ترتفع نسبة الرطوبة مساءً ما يؤدي إلى تشكّل الضباب على المرتفعات ويتحوّل الطقس تدريجيًا إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة.

وأشارت النشرة إلى أن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ما يؤدي إلى طقس مستقر خلال اليومين المقبلين، في حين تسجّل درجات الحرارة الليلية معدلات أدنى من المعدل الموسمي حتى ليل الأحد، حيث يُتوقّع أن يتقلّب الطقس محليًا.

وذكّرت دائرة الأرصاد بأن معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت يتراوح بين 21 و29 درجة، وفي طرابلس بين 20 و28 درجة، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

أما بالنسبة لتطوّر الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن يكون طقس الخميس قليل الغيوم إجمالًا مع رطوبة منخفضة ومن دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة. ويشهد يوم الجمعة طقسًا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، كما ترتفع نسبة الرطوبة مساءً ويتشكّل الضباب على المرتفعات ويتحوّل الطقس إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة.



ويُسجّل يوم السبت طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال.



أما الأحد، فيكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، على أن تنشط الرياح ليلًا شمال البلاد مع احتمال تساقط رذاذ متفرق على المرتفعات الشمالية.