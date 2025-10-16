living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

16
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل، على أن ترتفع نسبة الرطوبة مساءً ما يؤدي إلى تشكّل الضباب على المرتفعات ويتحوّل الطقس تدريجيًا إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة.

وأشارت النشرة إلى أن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ما يؤدي إلى طقس مستقر خلال اليومين المقبلين، في حين تسجّل درجات الحرارة الليلية معدلات أدنى من المعدل الموسمي حتى ليل الأحد، حيث يُتوقّع أن يتقلّب الطقس محليًا.

وذكّرت دائرة الأرصاد بأن معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت يتراوح بين 21 و29 درجة، وفي طرابلس بين 20 و28 درجة، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

أما بالنسبة لتطوّر الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن يكون طقس الخميس قليل الغيوم إجمالًا مع رطوبة منخفضة ومن دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة. ويشهد يوم الجمعة طقسًا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، كما ترتفع نسبة الرطوبة مساءً ويتشكّل الضباب على المرتفعات ويتحوّل الطقس إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة.

ويُسجّل يوم السبت طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال.

أما الأحد، فيكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، على أن تنشط الرياح ليلًا شمال البلاد مع احتمال تساقط رذاذ متفرق على المرتفعات الشمالية.

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout