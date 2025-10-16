living cost indicators
بسبب الإغلاق الحكومي... البيت الأبيض يتوقع تسريح 10 آلاف موظف

16
OCTOBER
2025
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه سيسرّح على الأرجح عشرة آلاف موظف فيدرالي على الأقل خلال فترة الإغلاق الحكومي، في ظل تصعيد الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الضغط على الديمقراطيين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

دخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثالث مع تعثر الكونغرس في حل الخلاف بشأن الإنفاق، وتنفيذ ترمب لتهديداته بشن حملة على القوى العاملة رداً على ذلك.

وقال رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، روس فوت، في مقابلة مع برنامج تشارلي كيرك رداً على سؤال حول عدد عمليات التسريح المتوقعة: «أظن أننا سنصل في النهاية إلى أكثر من عشرة آلاف». وأضاف: «نريد أن نكون حازمين جداً في القضاء على البيروقراطية حيثما تمكنا».

وأظهرت وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل أن أكثر من أربعة آلاف موظف فُصلوا، الجمعة، وكانت وزارة الخزانة والصحة والتعليم والإسكان الأكثر تضرراً.

وأوضح فوت أن هذه مجرد «لمحة عامة»، وأنه سيكون هناك المزيد.

وحذّر ترمب من أن استمرار رفض الديمقراطيين دعم قرار أقرّه مجلس النواب لتمويل الحكومة حتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) سيؤدي إلى عمليات تسريح جماعية تطال موظفين يُعدّون موالين لحزب المعارضة.

وتعهد الرئيس الأميركي بإيجاد طريقة لدفع رواتب الجنود الذين سيُحرمون من رواتبهم للمرة الأولى، فيما أدت الأزمة إلى تشكل طوابير طويلة من العسكريين من رجال ونساء أمام بنوك الطعام.

الشرق الأوسط
