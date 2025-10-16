living cost indicators
إيطاليا: المحكمة العليا ترفض تسليم المشتبه بتدبير هجمات «نورد ستريم»

أوقفت المحكمة العليا في إيطاليا تسليم المواطن الأوكراني المشتبه في أنه مدبر الهجمات على خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» إلى ألمانيا، حسبما قال محامي المشتبه به لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الأربعاء.

 

وألغت محكمة النقض في روما بشكل غير متوقع قراراً صادراً عن محكمة أدنى درجة. وستتم الآن إحالة القضية مجدداً إلى محكمة أخرى، والتي ستتخذ قراراً جديداً.

 

وقد تم اعتقال المشتبه به ويدعى «سيرهي كيه» في نهاية أغسطس (آب) الماضي بينما كان في عطلة مع عائلته. ويتهم الادعاء الألماني الرجل (49 عاماً) بالاشتراك في التسبب في انفجار والتخريب المخالف للدستور.

 

وأدت الهجمات التي وقعت في سبتمبر (أيلول) 2022 إلى إيقاف تشغيل خطي الأنابيب، مما جذب الانتباه الدولي. وتم اكتشاف أربعة تسريبات في ثلاثة خطوط من الخطوط الأربعة.

 

يذكر أن خط أنابيب «نورد ستريم 1» كان ينقل الغاز إلى ألمانيا مباشرة من روسيا. ولم يتم تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم 2» نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

الشرق الأوسط
