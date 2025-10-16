مجلس الدولة الفرنسي يؤكد منع مارين لوبان من الترشح للانتخابات

A + A -

فشلت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، في محاولتها إلغاء قرار منعها من خوض الانتخابات، بعدما رفض مجلس الدولة الفرنسي - أعلى محكمة إدارية في البلاد - الاستئناف الذي قدّمته زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب «التجمع الوطني» اليميني، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وكانت محكمة فرنسية قد أدانت لوبان، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.

وكان الجزء الأكثر إثارة للجدل في الحكم هو منعها من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات، الذي دخل حيّز التنفيذ على الفور. وتستأنف لوبان الحكم بشكل منفصل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي كانت تنوي لوبان الترشح لها، في عام 2027. وفي ضوء الأزمة السياسية الحالية في فرنسا، هناك احتمال لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لن يُسمح لها بالمشاركة فيها أيضاً.