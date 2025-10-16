«الخارجية» الأميركية تلغي تأشيرات بسبب تعليقات على منصات التواصل

A + A -

ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرات لما لا يقل عن 6 أجانب بسبب تعليقات مسيئة نُسبت إليهم في شأن الناشط المحافظ تشارلي كيرك الذي اغتيل في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي خلال مناسبة في جامعة فالي يوتاه، ومنحه الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء، وسام الحريّة الرئاسي، وهو الأرفع مدنياً في الولايات المتحدة.

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، بأن «الولايات المتحدة ليست مُلزمة باستضافة أجانب يتمنون الموت للأميركيين»، مضيفة أنها «تواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين احتفلوا بالاغتيال الشنيع لتشارلي كيرك».

وتُعدّ عمليات إلغاء التأشيرات جزءاً من جهد بدأته إدارة ترمب، يشمل على نطاق واسع حتى الإدارات الحكومية، لإسكات الانتقادات الموجهة لتشارلي كيرك من المواطنين وغير المواطنين على حد سواء.

وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت وزارة الخارجية لقطات شاشة لما وصفته بستة أمثلة لحاملي تأشيرات أجانب يحتفلون بوفاة كيرك. ومع أنها لم تعلن أسماء هؤلاء الأجانب، أفادت بأن جنسياتهم أرجنتينية وبرازيلية وألمانية ومكسيكية وباراغوايانية وجنوب أفريقية.

قيم أميركا

في مقابلة أُجريت معه الأربعاء، أكد المواطن الجنوب أفريقي نهلامولو بالويي (35 عاماً)، وهو مدير تنفيذي يعمل في الموسيقى، أن تأشيرته ألغيت بعدما كتب في أحد المنشورات: «لن يذكر تشارلي كيرك كبطل»، واصفاً أتباعه بأنهم «حركة من حثالة القوميين البيض». وأفاد بأنه تلقى إشعاراً الأسبوع الماضي بإلغاء تأشيرة عمل في الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها عام 2032. وأضاف أنه لم يعش سابقاً في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا أي تفاصيل عن سبب إلغاء تأشيرته، باستثناء الإشارة إلى «معلومات» غير محددة تلقوها. وأكد أنه لم يفهم طبيعة «المعلومات» التي كانوا يشيرون إليها إلا عندما اطلع على منشور وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن «هذا يتعارض مع كل القيم الأميركية المعروفة»، مضيفاً أنه يُدين كل أشكال العنف السياسي، وإنه كان يُحاول إثبات وجود معايير مزدوجة فيما يتعلق بالعرق.

وبين الذين ألغيت تأشيراتهم أيضاً مواطن باراغواياني نسبت إليه وزارة الخارجية أنه اعتبر أن كيرك «مات بقواعده الخاصة»، مستخدماً ألفاظاً نابية لوصفه. ويبدو أن المنشور يتعلق بالصحافي الباراغواياني كيكي غامارا، الذي استخدم نفس اللغة في تعليقاته في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن غامارا أن منشور وزارة الخارجية «تعسفي وخطير»، وقرارها «نكسة ديمقراطية واجتماعية هائلة» في الولايات المتحدة.

وأتت عملية إلغاء التأشيرات وسط حملة أوسع نطاقاً ضد ما تعتبره إدارة ترمب مسيئاً بعد مقتل كيرك، الذي كان نجماً بين المحافظين، ولكنه أيضاً شخصية مثيرة للجدل بسبب خطابه حول العرق والجندر وقضايا أخرى. ونفذت شركات ومؤسسات عمليات صرف أو تأديب لموظفين بسبب منشورات حول مقتل كيرك. وخلال الأسبوع الماضي، أفادت الصحيفة بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) حققت مع نحو 300 موظف لديها بسبب تعليقات نُشرت على الإنترنت بعد إطلاق النار على كيرك. وخلال الشهر الماضي، حضّ نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو الناس على الإبلاغ عن منشورات الأجانب «الذين يمجّدون العنف».

وألغت حكومة ترمب الكثير من التأشيرات بسبب الآراء السياسية لحامليها، وهي ممارسة مثيرة للجدل لكن يدافع عنها وزير الخارجية ماركو روبيو، خاصة ضد طلاب مؤيّدين للفلسطينيين.

تكريم كيرك

وتزامن إعلان وزارة الخارجية مع تكريم ترمب لكيرك بوسام الحرية الرئاسي خلال حفل في البيت الأبيض. واعتبر ترمب أن كيرك سقط «شهيداً للحقيقة والحرية»، مذكّراً بالدور الفعال للغاية الذي لعبه هذا المسيحي القومي في حشد الشباب لصالح حملته الانتخابية الأخيرة. وهاجم اليسار المتطرف باتباع «آيديولوجية الشيطان». وقال: «نحن نرى جحافل من المتطرفين اليساريين يلجأون إلى العنف».

وتسلمت الوسام إيريكا كيرك، أرملة تشارلي كيرك، قبل أن تلقي خطاباً توقفت خلاله مراراً لتتمالك نفسها من الانفعال. وقالت: «إلى كلّ من يشاهد: هذا ليس احتفالاً، إنه انطلاق» فيما كان يسعى إليه زوجها عبر منظمة «تورنينغ بوينت يو إس إيه» اليمينية التي أسسها. وأضافت أن «مهمّته لم تتم». وأكدت أنه لو بقي زوجها على قيد الحياة، «لكان على الأرجح ترشح» للانتخابات الرئاسية.