عطل يضرب يوتيوب حول العالم!

أعلنت منصة "يوتيوب"، التابعة لشركة "ألفابيت"، أنها تمكنت من حل العطل التقني الذي أثّر على خدمات البث لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم، ما تسبب في توقف تشغيل مقاطع الفيديو على المنصة الرئيسية، إضافة إلى "يوتيوب ميوزيك" و"يوتيوب تي في".

وقالت المنصة في بيان مقتضب عبر "إكس": "المشكلة تم حلها، ويمكن للمستخدمين الآن تشغيل المقاطع بشكل طبيعي"، من دون أن تكشف عن سبب الخلل أو طبيعته التقنية.

وبحسب موقع "داون ديتكتور" المتخصص في رصد الأعطال الرقمية، فقد سجّل أكثر من 366,172 بلاغًا لمستخدمين في الولايات المتحدة وحدها عند ذروة العطل حوالي 7:55 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، فيما أُبلغ عن حالات مشابهة في بريطانيا وكندا وأستراليا.

وأفاد مستخدمون في عدة دول بأن الخدمة توقفت بشكل مفاجئ، حيث ظهرت رسائل خطأ عند محاولة تشغيل الفيديوهات أو تحميل الصفحة الرئيسية، ما تسبب في موجة تعليقات واسعة عبر مواقع التواصل.

ولم توضح "يوتيوب" بعد إن كان الخلل مرتبطًا بأعطال خوادم أو تحديثات تقنية جارية في البنية التشغيلية.