هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع!

أجرت طائرة وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأربعاء، هبوطا اضطراريا في المملكة المتحدة بسبب تشقق في زجاجها الأمامي.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، أن "هيغسيث كان عائدا إلى الولايات المتحدة بعد اجتماع لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي في بروكسل، عندما هبطت الطائرة اضطراريًا في مطار بريطاني".

وكتب بارنيل عبر منصة "إكس": "هبطت الطائرة وفق الإجراءات المرعية، وجميع الأشخاص الذين كانوا على متنها، وبينهم الوزير هيغسيث، سالمون".

وكتب وزير الدفاع الأميركي عبر "إكس" أيضا: "كل شيء على ما يرام، الحمد لله! المهمة متواصلة!".

وخلال اجتماع حلف شمال الأطلسي، دعا بيت هيغسيث الدول الأعضاء إلى تقديم مزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.