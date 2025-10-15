مقتل 3 من أفراد الشرطة في انفجار شمال إيطاليا

A + A -

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الثلاثاء، بمقتل 3 من أفراد شرطة الكارابينييري (قوات الدرك الوطني الإيطالية) في انفجار وقع خلال عملية للشرطة شمال إيطاليا.

وأصيب 13 من أفراد الشرطة ومن عناصر قوات الكارابينييري ورجال إطفاء، في الحادث الذي وقع بمنطقة «كاستل دازانو»، جنوب مدينة فيرونا.

وذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية أن أفراد الشرطة كانوا يقومون بإخلاء منزل ريفي يخضع للحجز العقاري كان يقيم فيه 3 أشخاص.

ومن جانبها، لم تعلق شرطة الكارابينييري في فيرونا بصورة أولية عند سؤالها.

وأوضحت الشرطة أنه تم احتجاز رجلين وشقيقتهما، تبين أنهم دينو وفرانكو وماريا لويزا رامبيني فيما يتعلق بالانفجار، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشييتد برس».

وأشارت «أنسا» إلى أن الانفجار تسبب في انهيار المبنى المكون من طابقين؛ ما أدى إلى دفن أفراد الشرطة.

ونقلت صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، العام الماضي، عن ماريا لويزا رامبيني قولها إن الشقيقين كانا يكافحان ما يتصوران أنه حجز عقاري غير عادل على مزرعة الأسرة.

وقالت ماريا رامبيني في مقطع مصور تم التقاطه، العام الماضي، في أثناء محاولة إخراج الشقيقين من العقار: «لقد أخذوا الشركة الزراعية، والأرض والبيت الآن، على الأرجح»، وفقاً لـ«أسوشييتد برس».

وأضافت في مقطع مصور نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة اليوم: «لقد أرادوا أن ينفذوا اليوم حكم الطرد. إننا نعارضه في كل يوم. لقد ملأنا المنزل بالغاز لنتمكن من الاشتباك»، وفق ما ذكرت «أسوشييتد برس».

وأشارت الوكالة إلى أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير الدفاع جويدو كروسيتو أعربا عن تعازيهما في وفيات عناصر قوات الكارابينييري.