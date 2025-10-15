living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أقمار إيلون ماسك تُهدد الغلاف الجوي.. عالم فلك يحذر

15
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّر عالم فلك بارز من أن أقمار شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك قد تُحدث كارثة بيئية في الغلاف الجوي للأرض، مع استمرار سقوطها نحو الكوكب بمعدل قمر أو قمرين يومياً.

 

وقال العالم جوناثون مكدول، الذي عمل في مركز هارفارد-سميثسونيان للفيزياء الفلكية لأكثر من 37 عاماً، إن هذه الأقمار قد تُسبب ضرراً كبيراً لطبقة الستراتوسفير، خصوصاً طبقة الأوزون، ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات سرطان الجلد ومشكلات العيون نتيجة ارتفاع نسبة الأشعة فوق البنفسجية الواصلة إلى الأرض.

 

كما أشار مكدول إلى أن هناك حالياً أكثر من 25 ألف قطعة من الحطام الفضائي تدور حول الأرض، تشمل أقماراً ميتة وصواريخ مستنفدة وشظايا ناتجة عن الاصطدامات، فيما يبلغ عدد الأقمار العاملة لشركة "سبيس إكس" نحو 8 آلاف قمر صناعي، مع خطط لإطلاق المزيد في السنوات المقبلة، وفق تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

 

أكثر من 2,000 قمر صناعي

ووفق موقع Spaceflight Now، أطلقت الشركة خلال هذا العام وحده أكثر من 2,000 قمر صناعي جديد، بينما حذّرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) من أن هذه الأقمار قد تُشكّل خطراً على حياة البشر بحلول عام 2035.

 

ورغم ذلك، رفض ماسك تحذيرات الإدارة واعتبرها "سخيفة وغير دقيقة"، مؤكداً أن أقمار "سبيس إكس" مصممة لتتفكك بالكامل عند دخولها الغلاف الجوي.

 

لكن الشركة اعترفت في فبراير الماضي بأن بعض الأقمار لا تحترق تماماً عند عودتها إلى الأرض.

 

ومع تزايد أعداد الأقمار الصناعية، أوضح مكدول أن عدد عمليات العودة إلى الغلاف الجوي قد يصل إلى خمس مرات يومياً خلال السنوات المقبلة.

 

فيما حذر من خطر وقوع ما يُعرف بـ"متلازمة كيسلر"، وهي سلسلة اصطدامات متتابعة في المدار المنخفض قد تُنتج سحباً كثيفة من الحطام الفضائي تهدد مستقبل النشاط الفضائي بأكمله.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout