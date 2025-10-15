living cost indicators
الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في بروكسل

15
OCTOBER
2025
أطلقت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين الذين تدفقوا على بروكسل، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على إجراءات التقشف المقترحة من جانب رئيس الوزراء بارت دي ويفر.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اندلعت اشتباكات محدودة بين الشرطة والمتظاهرين، الذين كان يقوم بعضهم بالعزف على الطبول والأبواق، كما أضرموا القنابل الدخانية، ورددوا شعارات مناهضة لخفض الميزانية وبرامج الرعاية الاجتماعية.

وأصابت المظاهرة حركة المرور بوسط العاصمة البلجيكية والطرق الرئيسية بالشلل.

وقد نظمت أكبر ثلاث نقابات عمالية في بلجيكا المظاهرة والإضرابات في أنحاء البلاد احتجاجاً على المقترحات الخاصة بخفض المعاشات وأنظمة الرعاية الصحية المقترحة من جانب دي ويفر، الذي تعهد بخفض الإنفاق لمحاولة التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ويقدر المنظمون أن أكثر من 150 ألف شخص انضموا للمظاهرة، في حين قدرت الشرطة العدد بـ 80 ألف شخص.

الشرق الأوسط
