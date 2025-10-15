living cost indicators
ترامب: بوتين لا يريد إنهاء حرب أوكرانيا

15
OCTOBER
2025
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، قائلاً إن بوتين ببساطة غير راغب في إنهاء حربه على أوكرانيا.

وأضاف ترامب "انظروا، أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني وفلاديمير جمعتنا علاقة جيدة للغاية، وربما لا تزال كذلك".

وتابع "عليه أن يسوي هذه الحرب حقاً. وتعلمون أن لديهم طوابير طويلة تنتظر الحصول على البنزين في روسيا الآن... وفجأة سينهار اقتصاده".

ترامب عبّر عن خيبة أمله مراراً

يشار إلى أن ترامب عبّر عن خيبة أمله عدة مرات مؤخراً من استمرار هجمات موسكو على أهداف أوكرانية رغم جهود الوساطة التي يبذلها من أجل التوصل إلى حل.

واعتبر في تصريحات في سبتمبر الماضي، وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بوتين "خذله".

كما كرر التعبير عن مرارته من "صديقه" الروسي أيضاً، قائلاً إن ظنه خاب بـ"بوتين".

روسيا تصعّد ضرباتها

وصعّدت روسيا ضرباتها على شبكات الكهرباء والسكك الحديد في أوكرانيا قبل أسابيع مع قرب حلول الشتاء، مع مخاوف من استمرار الهجمات كما في السنوات السابقة، وإغراق ملايين الأشخاص في الظلام في رابع شتاء تشهده البلاد منذ بدء الغزو الروسي في شباط (فبراير) 2022.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة "إثارة الفوضى" بين السكان من خلال هذه الضربات التي ألحقت أضراراً كذلك بقطاع الغاز الأوكراني.

وتوجِّه أوكرانيا من جانبها ضربات لروسيا مستهدفة خصوصاً مصافي النفط ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات فيها منذ الصيف.

كما قصف الجيش الأوكراني مؤخراً محطة كهرباء في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي هناك.

 

 

